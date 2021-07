Studi clinici avviati in Israele

Oramed, azienda farmaceutica con sede in Israele, ha sviluppato un vaccino contro il Covid-19 che può essere somministrato per via orale. Se gli studi clinici dovessero avere successo, questo nuovo vaccino potrebbe rappresentare una piccola rivoluzione.

Israele è molto coinvolto nella lotta al Covid-19. Mentre l’Università Ebraica di Gerusalemme ha annunciato che tre farmaci già esistenti sarebbero efficaci contro il virus, un’azienda farmaceutica è pronta a testare un vaccino somministrato per via orale.

Oravax è in attesa del via libera del Ministero della Salute israeliano per essere testato su 24 volontari. Se la risposta immunitaria di questi volontari dovesse essere oddisfacente, Oravax passerà alla fase 3 dei suoi studi clinici prima di essere eventualmente immesso sul mercato.

Oravax non è solo per le persone che hanno paura delle iniezioni. L’azienda, sul suo sito, ha affermato: «Un vaccino somministrato per via orale offre enormi benefici logistici, finanziari e ambientali per i miliardi di persone che hanno bisogno di riceverlo, specialmente in parti del mondo dove l’accesso all’assistenza sanitaria è limitato».

In effetti, un tale vaccino sarebbe più facile da conservare, trasportare e semplicemente somministrare perché elimina la necessità di mobilitare personale addestrato per eseguire le iniezioni.

Infine, Oramed prevede di rendere Oravax una nuova arma contro il Covid-19. Questo prodotto potrebbe servire non solo come vaccino, ma anche come rafforzativo immunitario per le persone che hanno già ricevuto una o più dosi dei cosiddetti vaccini ‘tradizionali’, come quelli progettati da Pfizer e Moderna.