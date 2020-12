È successo in Svizzera

Un morto dopo il vaccini anti Covid-19: è successo in Svizzera nel canton Lucerna.

Al momento non si hanno certezze che la morte sia direttamente connessa al vaccino.

In Svizzera, nel canton Lucerna, è deceduta una persona dopo essere stata vaccinata contro il Covid-19.

Un portavoce del dipartimento della Sanità del Cantone della Svizzera centrale, come riportato su Tio.ch, ha affermato all’agenzia Reuters: «Siamo a conoscenza del caso».

Le autorità di Lucerna hanno informato Swissmedic, l’autorità di riferimento per l’approvazione dei vaccini nello Stato elvetico. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul caso e non si sa, ad esempio, se il decesso possa essere messo in connessione con l’inoculazione del vaccino di Pfizer – BioNTech.

In occasione dell’approvazione, il 19 dicembre Swissmedic ha riportato che gli effetti collaterali più comuni documentati negli studi di approvazione erano paragonabili a quelli dopo una vaccinazione antinfluenzale.

Swissmedic avrebbe monitorato attentamente la sicurezza del vaccino e avrebbe agito in caso di segnali di sicurezza. I media locali riferiscono che il defunto risiedeva in una casa di cura nel cantone di Lucerna.

Ricordando che un singolo caso non è una prova statistica di una relazione causale tra la vaccinazione e la letalità, si è già avverato quanto previsto ieri, martedì 29 dicembre, dal prof. Antonio Cascio, primario di Malattie Infettive del Policlinico di Palermo, durante la puntata di Casa Minutella, che ha affermato che quando ci sarà un morto dopo il vaccino si dirà che è stato colpa del farmaco anche se «ha avuto un infarto».