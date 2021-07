Negli Usa

L’accusa è di avere aggredito sessualmente un 16enne negli anni Settanta, durante un ricevimento nuziale al Wellesley College, un ateneo femminile del Massachusetts. Così l’ex cardinale americano Theodore McCarrick finirà a processo per pedofilia nello Stato americano, diventando il più alto prelato negli Usa ad avere guai con la giustizia per un caso di abusi su un minore.

Il prelato a processo

L’ex cardinale è stato incriminato per pedofilia in Massachusetts. È il più alto prelato e il primo cardinale negli Usa, (spretato però già nel 2019 con un processo canonico in Vaticano), che finisce nei guai per un caso di abusi sessuali su un minore, ha detto al ‘Boston Globe’ Mitchell Garabedian, l’avvocato che nel 2002 aiutò il quotidiano a scoperchiare lo scandalo della pedofilia nel clero cattolico in uno scoop da premio Pulitzer trasformato da Hollywood nel film da Oscar “Spotlight”.

L’abuso negli anni 70

“Uncle Ted” come si faceva chiamare da giovani seminaristi e da chierichetti all’epoca in cui dava la scalata alle gerarchie della Chiesa, è accusato di aver aggredito sessualmente un ragazzo di 16 anni. L’abuso sarebbe avvenuto negli nani Settanta, durante un ricevimento nuziale al Wellesley College, un ateneo femminile del Massachusetts, e la vittima, il fratello minore dello sposo, ha detto alla polizia di Wellesley che l’aggressione al matrimonio non era stata l’unica di cui era rimasto vittima.