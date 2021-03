Le parole del consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale

Per Guido Bertolaso tutta l’Italia si sta avvicinando alla zona rossa.

tutta l’Italia si sta avvicinando alla zona rossa. Bertolaso ha chiesto al Governo di andare a battere i pugni sul tavolo a Bruxelles.

Per il governatore Attilio Fontana saranno i dati a dire se Lombardia sarà zona rossa.

Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, durante una conferenza stampa ha detto che «tutta l’Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi a questa situazione», cioè la zona rossa.

«È ovvio – ha aggiunto l’ex capo della Protezione Civile – che la Lombardia essendo regione cardine del Paese e avendo vissuto quello che ha vissuto è più vulnerabile rispetto ad altre Regioni ma non sono più preoccupato per la Lombardia rispetto ad altre Regioni».

E ancora: «È fuori discussione che bisogna vaccinare, questo è il punto. L’ho detto anche ai miei colleghi, al terzetto straordinario che da Roma ci deve guidare a cogliere queste sfide. Loro stanno lavorando ventre a terra, qui bisogna correre. Bisogna andare a Bruxelles, battere i pugni sul tavolo, ci vuole anche un po’ di aggressività rispetto alle. istituzioni internazionali. C’è da fare un grosso lavoro sul quale credo tutti siano impegnati a livello di governo».

Su Lombardia zona rossa è intervenuto anche il govenatore Attilio Fontana: «Dobbiamo aspettare che arrivino i dati del CTS (Comitato tecnico scientifico), e poi si potranno fare le valutazioni», aggiungendo: «Ora monitoriamo la situazione e se ci sono situazioni di particolare gravità interveniamo, ora non possiamo dire ‘entreremo o non entreremo in zona rossa’, lo diranno i dati».