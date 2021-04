Le parole del Commissario per l'Emergenza Covid-19

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid-19, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha affermato: «ad aprile si incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge, e mi porta ad avere 500 mila vaccinazioni al giorno a fine mese, a fine settembre chiudo la campagna».

La svolta potrebbe arrivare «nel piano strategico del Ministero della Salute condiviso con la struttura commissariale: abbiamo messo un punto fermo su chi deve essere vaccinato in priorità. Adesso è stato recepito dai presidenti di Regione e dai loro responsabili sul territorio per le vaccinazioni».

Per quanto riguarda la somministrazione di vaccini «abbiamo già censito 420 siti produttivi che possono entrare in campagna vaccinale» mentre sul fronte delle somministrazioni in azienda Figliuolo ha ribadito che «si farà quando avremo messo in sicurezza chi ha più probabilità di esito negativo per questa malattia. Quando arriveremo a quel punto, vaccineremo in parallelo».