È successo nel Regno Unito

Per la prima volta, nel Regno Unito, è stato somministrato il vaccino Pfizer / BioNTech contro il Covid-19 al di fuori della sperimentazione clinica.

Ad essere stata vaccinata è Margaret Keenan, 90 anni, madre di quattro figli e nonna, diventata così la prima persona al mondo a ricevere una dose di vaccino.

Come riportato da Sky News, signora Keenan, che vive a Coventry da sei decenni ma è originaria di Eniniskillen, Irlanda del Nord, ha ricevuto il vaccino dall’infermiera May Parsons all’ospedale universitario della città alle 6.31.

La donna ha parlato di «privilegio» e del «miglior regalo di compleanno anticipato che potessi desiderare» in quanto significherebbe che potrebbe trascorrere del tempo con la sua famiglia e gli amici nel 2021 «dopo essere stata da sola per la maggior parte dell’anno».

Keenan ha ringraziato Parson e il resto del personale sanitario per essersipresi cura di lei «tremendamente» e ha aggiunto: «il mio consiglio è di assumere il vaccino, se posso averlo a 90 anni, allora puoi averlo anche tu!».

La 90enne, che ha lavorato come assistente in gioielleria fino a soli quattro anni fa, riceverà un richiamo entro 21 giorni per assicurarsi che abbia le migliori possibilità di essere protetta dal virus.

La scorsa settimana il Regno Unito è stato il primo Paese al mondo ad approvare il vaccino Pfizer e i primi lotti sono arrivati in un ospedale nel sud di Londra durante lo scorso week-end.

Da oggi verranno somministrate vaccinazioni in dozzine di centri ospedalieri – chiamati V-Day dal Segretario alla Salute Matt Hancock – a persone di 80 anni e oltre e ad assistenti domiciliari.

Hancock a SkyNews ha affermato: «È stato un anno difficile per così tante persone e finalmente ce l’abbiamo fatta, la nostra luce alla fine del tunnel…».

L’infermiera, la signora Parsons, ha detto che è stato un «grande onore» essere stata la prima nel Paese a somministrare il vaccino a una paziente.