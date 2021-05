Come stanno le cose

Nell’elenco degli effetti collaterali del vaccino anti Covid-19, insieme a febbre, mal di testa, braccio dolorante per un giorno o due, non ci sono le modifiche al ciclo mestruale. Tuttavia, come riportato sul sito della BBC, molte donne hanno cominciato a chiedersi se cicli precoci, pesanti o dolori possano essere una conseguenza della somministrazione del siero.

La dottoressa Kate Clancy, una medica antropologa, ha condiviso su Twitter la sua esperienza di un ciclo insolitamente pesante dopo il vaccino di Moderna e ha ricevuto dozzine di risposte simili. Quindi, insieme alla collega Katharine Lee, ha lanciato un sondaggio.

Ora, non sappiamo se il vaccino stia causando questi cambiamenti ma è possibile che le donne, dopo la vaccinazione, abbiano maggiori probabilità di notare o attribuire delle modifiche alla somministrazione del farmaco, in particolare dopo avere appreso delle esperienze altrui.

La dottoressa Victoria Male, immunologa della riproduzione presso l’Imperial College di Londra, ha detto che alcune donne in post-menopausa e chi assume ormoni che interrompono il ciclo hanno riportato il sanguinamento. Quindi, sospetta che si stia verificando una reazione fisica.

Quindi, sebbene il collegamento non sia stato dimostrato, ci sono ragioni logiche per cui il vaccino potrebbe causare alterazioni ai cicli mestruali ma non dovrebbero destare preoccupazioni, come affermato dagi esperti. Infatti, sebbene cicli dolorosi o inattesi possano arrecare disagio, non rappresentano un segno di un danno a lungo termine.

Nel dettaglio, il rivestimento dell’utero fa parte del sistema immunitario: infatti, ci sono cellule immunitarie in quasi ogni parte del corpo. Queste cellule immunitarie svolgono un ruolo nella costruzione, nel mantenimento e nell’abbattimento del rivestimento dell’utero, che si ispessisce per prepararsi a una gravidanza e, poi, si perde sotto forma di mestruazione se l’ovulo non viene fecondato.

Dopo una vaccinazione, molti segnali chimici, che hanno il potenziale di influenzare le cellule immunitarie, circolano in tutto il corpo. Ciò potrebbe causare il distacco del risvestimento dell’utero e causare i cambiamenti nel ciclo, come detto alla dott.sa Male.

Da segnalare, infine, che non esistono prove scientifiche sul legame tra il vaccino e la perdita di gravidanza.