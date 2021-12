L'annuncio del Ministro della Salute tedesco

La Germania ha “già acquistato da BioNTech 80 milioni di dosi del vaccino con la variante Omicron“. Lo ha annunciato il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, in conferenza stampa a Berlino, che ha spiegato che “queste potrebbero essere a disposizione da aprile-maggio”.

Il ministro ha anche dichiarato ai giornalisti che “una quarta dose di vaccino sarà probabilmente necessaria”. E ancora: “Non sappiamo quanto possa reggere il booster”, ha spiegato Lauterbach, rimarcando che potrebbe anche non essere efficace a lungo contro la variante Omicron.

Sempre il ministro ha detto che “le feste di Natale non devono diventare la scintilla che fa esplodere l’ondata della variante omicron”.

Inoltre, anche se i numeri del contagio attualmente in Germania stanno calando, non bisogna rilassarsi: “l’incidenza è ancora troppo alta, molti ospedali sono ancora al limite”, ha spiegato Lothar Wieler, il presidente del Robert Koch Institut.

Poi, in vista della diffusione della nuova variante che potrebbe diventare dominante in poche settimane anche in Germania, Weiler ha aggiunto: “dobbiamo anche prendere in considerazione un’ondata di infezioni che non abbiamo ancora mai visto prima”.