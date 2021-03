I risultati di uno studio condotto negli Stati Uniti d'America

Il vaccino di AstraZeneca è sicuro ed efficace . Lo dice un nuovo studio.

. Lo dice un nuovo studio. La ricerca ha coinvolto 32mila volontari negli USA, in Cile e in Perù.

Il vaccino di AstraZeneca sicuro anche per gli over 65.

Sono disponibili i risultati della sperimentazione negli Stati Uniti del vaccino di Oxford – AstraZeneca contro il Covid-19. I dati confermano che il farmaco è sicuro ed è altamente efficace. Lo scrive la BBC.

Allo studio hanno partecipato oltre 32mila volontari, non solo degli USA ma anche del Cile e del Perù. Nel dettaglio, il vaccino è stato efficace al 79% nel frenare il Covid-19 sintomatico e al 100% nell’impedire ai contagiati di ammalarsi gravemente. Inoltre, non sono stati segnalati problemi di sicurezza associati ai coaguli di sangue.

Quindi, dopo il pronunciamento di EMA, si tratta di un’ulteriore rassicurazione sul vaccino di AstraZeneca. I dati di questo nuovo studio – condotto dagli esperti della Columbia University e dell’Università di Rochester in collaborazione con AstraZeneca – possono anche rivelarsi utili per rassicurare sull’efficacia del vaccino in relazione alla protezione degli anziani dal Covid-19.

Infatti, circa un quinto dei volontari dello studio aveva più di 65 anni e il vaccino, somministrato in due dosi, a quattro settimane di distanza l’una dall’altra, ha fornito la stessa protezione riscontrata nei gruppi di età più giovane.

Il ricercatore capo della sperimentazione del vaccino dell’Università di Oxford, il prof. Andrew Pollard, ha dichiarato: «Questi risultati rappresentano una grande notizia in quanto mostrano la notevole efficacia del vaccino in un nuovo campione e sono coerenti con i risultati degli studi condotti da Oxford. Possiamo attenderci un forte impatto contro il Covid-19 dall’uso del vaccino in tutte le età».