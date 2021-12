Le parole del microbiologo a La Verità

La variante Omicron del coronavirus “sicuramente ha un’alta trasmissibilità, capace di infettare anche i vaccinati. Sulla sua pericolosità, mancano ancora dati certi, perché in Sudafrica la popolazione è prevalentemenete giovane, mentre in Europa i casi analizzati sono pochi. Ad ogni modo, niente panico, cerchiamo semplicemente di capire come stanno le cose”. Così il microbiologo Andrea Crisanti in un’intervista a La Verità.

“Troppe fake news di Stato”

“A giugno ci raccontavano che avremmo raggiunto l’immunità di gregge. Sono queste le vere fake news di Stato”, ha proseguito Crisanti.

“La comunità scientifica sapeva già da aprile-maggio che la protezione dei vaccini durava al massimo sei mesi, conosceva il problema delle varianti ed era consapevole che ce n’era in circolazione una, la Delta, a elevata trasmissibilità. Dunque era chiaro che quella dell’immunità di gregge fosse una menzogna”.

Perché è stata alimentata? “Deve chiederlo a quelli che raccontano certe stupidaggini”.

Vaccino per i bambini, “che fretta c’è?”

“I bimbi non sono piccoli adulti, sono diversi dal punto di vista fisiologico e metabolico”, ha spiegato Pregliasco. “Non sono uguali agli adulti e, quindi, i dati che valgono per questi ultimi non possono essere applicati per analogia anche a loro”. “Che fretta c’è?”.

“Pfizer ha condotto uno studio onesto, ma su circa 2mila bambini. Isreaeliani e americani l’hanno preso per buono e iniziato a vaccinare. Tra un mese avremo i loro dati su un milione di bambini, sarebbe stato meglio aspettare”, ha concluso.