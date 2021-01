Le parole del consulente del ministro della Salute Roberto Speranza

All’Istituto Spallanzani di Roma sono stati presentati i dati del vaccino italiano ReiThera contro il Covid-19. Tra i presenti anche il ministro della Salute Roberto Speranza: «Sono incoraggianti i primi risultati del vaccino sviluppato da ReiThera e sperimentato all’Istituto Spallanzani. Se si confermeranno i dati ottenuti finora avremo nei prossimi mesi un vaccino efficace e sicuro con una sola dose invece che con due dosi. Sarà prodotto interamente nel nostro Paese. È importante continuare ad investire sulla ricerca italiana e sulle sue eccellenze scientifiche».

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), ha affermato: «A me spetta il privilegio di aprire questo momento che ha buon diritto si possa definire importante per il Paese. Oggi presentiamo i risultati dello studio di fase 1 del vaccino sviluppato attraverso la collaborazione tra istituzione del Paese, dai ministeri, alla regione Lazio, credo che debba essere salutato con particolare piacere, perché dimostra la capacità che la nostra nazionale ha di cimentarsi negli orizzonti sfondati come quello dello sviluppo e validazione di un vaccino».

«Ogni volta che la medicina ha un’arma terapeutica in più – ha aggiunto il membro del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) – è importante perché è uno strumento che serve per creare una immunizzazione diffusa, unica strada per uscire da una situazione pandemica che ha interessato tutto il mondo e dimostra come l’Italia sia in grado, in maniera competitiva di giocarsi partite importanti, su quella che è la capacita’ di generare tecnologia biometrica sofisticata».