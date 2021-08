I risultati di uno studio della stessa casa farmaceutica

Il vaccino anti Covid-19 di Johnson&Johnson è l’unico attualmente in commercio al mondo che ha il ciclo di una sola dose, senza bisogno di un richiamo.

Tuttavia, una ricerca preliminare resa nota oggi, mercoledì 25 agosto, indica che una dose extra dell’agente immunizzante può aumentare gli anticorpi contro il Covid-19 fino a nove volte.

Secondo i test effettuati dalla stessa azienda farmaceutica, le persone che hanno assunto la dose di richiamo di Janssen, tra i sei e gli otto mesi dopo quella iniziale, hanno sviluppato più anticorpi rispetto alle persone che avevano ricevuto il vaccino fino a 28 giorni prima. Circa 2.000 persone sono state coinvolte nello studio, che è ancora in corso.

«Abbiamo stabilito che una singola iniezione del nostro vaccino contro il Covid-19 genera risposte immunitarie forti e robuste che sono durevoli e persistenti per otto mesi. Con questi nuovi dati, vediamo anche che una dose di richiamo del vaccino anti Covid-19 di Johnson & Johnson aumenta ulteriormente le risposte anticorpali tra i partecipanti allo studio che avevano già ricevuto il nostro vaccino», ha affermato Mathai Mammen, responsabile della ricerca globale di Johnson & Johnson.

Secondo il produttore di farmaci, sono stati osservati aumenti significativi nelle risposte del legame anticorpale nei partecipanti di età compresa tra 18 e 55 anni e in quelli di età pari o superiore a 65 anni che hanno ricevuto una dose di richiamo inferiore.

Le dosi di richiamo degli attuali vaccini sono già in discussione in diversi paesi e Janssen potrebbe entrare in questo elenco. La priorità in questo momento sono gli anziani e le persone con un sistema immunitario più debole.