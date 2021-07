Cosa dicono i dati

I sintomi della variante delta del coronavirus potrebbero essere cambiati.

Attenzione a un raffreddore comune.

Stanno emergendo dati secondo cui i contagiati dalla variante Delta del coronavirus manifestano sintomi diversi da quelli comunemente associati al Covid-19 all’inizio della pandemia.

Infatti, utilizzando un sistema di autosegnalazione tramite un’app mobile, i dati del Regno Unito suggeriscono che i sintomi più comuni potrebbero essere cambiati rispetto a quelli che tradizionalmente abbiamo collegato al coronavirus.

Tuttavia, i rapporti non tengono conto da quale variante del Covid-19 siano stati infettati i partecipanti. Pero, dal momento che Delta è attualmente predominante nel Regno Unito, è quasi certo che questi sintomi la riguardano: mal di testa, febbre, gola infiammata, naso che cola (rinorrea), tosse persistente.

Mentre la febbre e la tosse sono sempre stati sintomi del Covid-19 e mal di testa e mal di gola si sono presentati in alcune persone, un naso che cola raramente è stato riportato nei dati precedenti. Nel frattempo, la perdita dell’olfatto, che in origine era abbastanza comune, ora è al nono posto.

Inoltre, ci sono alcuni motivi per cui i sintomi si sono evoluti in questo modo. Potrebbe essere perché i dati provenivano originariamente da pazienti che si presentavano in ospedale e che, quindi, erano più malati. E dati i tassi più elevati di copertura vaccinale nei gruppi di età più avanzata, i giovani adesso rappresentano una percentuale maggiore di casi di Covid-19 e tendono a manifestare sintomi più lievi.

Poi, questo cambiamento nei sintomi manifestati, potrebbe anche essere dovuto all’evoluzione del virus e alle diverse caratteristiche della variante Delta. Ma il motivo per cui i sintomi potrebbero cambiare resta incerto.

Anche se abbiamo ancora molto da imparare sulla variante Delta, questi dati emergenti sono importanti perché ci mostrano che quello che potremmo considerare soltanto un raffreddore invernale lieve – naso che cola e mal di gola – potrebbe essere un caso di Covid-19.