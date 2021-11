Si attende il sequenziamento completo della variante

Caso sospetto di variante Omicron in Germania.

In Olanda 61 passeggeri positivi al Covid-19 provenienti dal Sudafrica.

Caso accertato in Belgio.

Un sospetto caso di variante Omicron del coronavirus è stato rintracciato in Germania.

“La scorsa notte sono state trovate diverse mutazioni tipiche di Omicron in un viaggiatore di ritorno dal Sudafrica”, ha twittato il ministro per gli Affari sociali e l’integrazione dello stato occidentale dell’Assia, Kai Klose, avvertendo che la variante Omicron è “molto probabilmente già arrivata” nel Paese.

Il sequenziamento completo della variante non è stato ancora effettuato, ma il ministro ha riferito che le autorità sanitarie avevano un “sospetto elevato” che la persona avesse contratto la nuova variante. Se confermato, si tratterebbe del primo caso di variante Omicron in Germania. Il viaggiatore è stato isolato in casa.

61 positivi al Covid-19 dal Sudafrica in Olanda

Stamattina, invece, la notizia dei 61 passeggeri provenienti dal Sudafrica positivi al Covid-19, al loro arrivo in Olanda, come riferito dalle autorità di Amsterdam, specificando che i tamponi saranno analizzati per appurare se si tratti della variante Omicron. I contagiati sono stati messi in quarantena in un hotel vicino all’aeroporto di Schiphol.

Un caso anche in Belgio

Il Belgio è stato il primo Paese europeo ad annunciare di aver rilevato un caso della nuova variante del Covid-19 scoperta in Sudafrica. La persona in questione ha viaggiato all’estero.

La nuova variante desta forte preoccupazione ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che ci vorranno ancora alcune settimane per comprenderne il livello di trasmissibilità e la virulenza. Intanto, l’Unione Europea ha posto il freno ai voli provenienti dall’Africa Australe.