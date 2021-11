Via libera allo stop coordinato

ll meccanismo di risposta alle crisi del Consiglio Europeo (IPCR) dopo aver riunito gli ambasciatori dei 27 Paesi membri ha approvato, stando a quanto si è appreso, la proposta della Commissione europea per l’attivazione del freno d’emergenza.

Via libera, quindi, allo stop coordinato dei Paesi europei ai voli provenienti dall’Africa australe a causa dell’emergere della nuova variante sudafricana del coronavirus.

I 27 ambasciatori hanno concordato di attivare il freno d’emergenza, in uno stop coordinato – perché il meccanismo è di competenza nazionale – e di sospendere i voli da sette Paesi, ovvero Botswana, Swaziland, Lesotho, Mozambico, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe.

Obiettivo della decisione è limitare la propagazione della nuova variante del Covid-19, come spiegato da fonti europee al termine della riunione dell’IPCR. Accolta, quindi, la proposta avanzata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

ANCHE ISRAELE CHIUDE TUTTI I VOLI DALL’AFRICA

Israele ha deciso di bloccare i viaggi da e per l’intera Africa, eccezion fatta che per i Paesi del nord-Africa. Sono stati inviati i soldati a controllare che quelli appena tornati dai Paesi a rischio rispettino effettivamente la quarantena in alberghi pre-indicati.

L’esercito utilizzerà i soldati per rintracciare quanti sono rientrati dalle Regioni a rischio, testarli per la variante e metterli in quarantena. Saranno, poi, acquistati nuovi test PCR per identificare e monitorare i progressi della variante B. 1.1.259.

In Israele è stata individuata almeno una persona positiva alla nuova variante, una persona rientrata di recente dal Malawi; e si sospettano altre due persone contagiate.