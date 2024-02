Ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma

Durante la trasmissione Storie Italiane su Rai1, la presentatrice Eleonora Daniele ha rivelato in esclusiva che Vittorio Cecchi Gori, noto imprenditore, ex politico e produttore cinematografico, è in terapia intensiva presso il Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto comunicato, Cecchi Gori è stato ammesso all’inizio della settimana a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Il Policlinico mantiene una stretta riservatezza sul caso, tuttavia, fonti vicine all’imprenditore hanno condiviso che la sua situazione clinica è gravemente instabile. L’inviata Giovanna Savini ha fornito dettagli sull’evoluzione della condizione di Cecchi Gori, citando un’intervista con Rita Rusic che aveva contattato il prof. Landi dopo che, nel fine settimana, l’imprenditore 81enne aveva manifestato sintomi preoccupanti, come una frequenza cardiaca molto bassa, anticipando un ricovero programmato per lunedì per ulteriori controlli.

Angelo Perrone, amico e collaboratore di lunga data di Cecchi Gori, ha dichiarato che, tra la notte di lunedì e la mattina di martedì, l’imprenditore ha sofferto di una crisi respiratoria che ha necessitato il suo trasferimento in terapia intensiva. Nonostante i segnali di un leggero miglioramento registrati ieri pomeriggio, la condizione di Cecchi Gori rimane estremamente critica.

Perrone ha, inoltre, rivelato che Cecchi Gori è stato particolarmente colpito dalla negazione di una grazia, accentuando il suo disagio per non poter visitare la figlia Vittoria a Miami.