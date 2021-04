La ricorrenza e le altre iniziative

Un ricordo che si rinnova. Domani, in occasione dell’1 maggio, la Cgil Palermo ricorderà, come da tradizione, i martiri di Portella della Ginestra prima al cimitero di Piana degli Albanesi e poi con la deposizione di una corona di fiori accanto al cippo che ricorda le vittime, al memoriale della strage. Eccidio mai dimenticato che risale all’1 maggio del 1947.

Anche quest’anno, a causa del Covid19, così come nel 2020, per via delle misure e dei divieti previsti, per la Festa del Lavoro del 1 Maggio salta il tradizionale appuntamento pubblico della Cgil con il raduno e il corteo che dalla Casa del Popolo sfilava fino a Portella, accompagnato dalla banda del paese. Alla cerimonia sarà presente una ristretta delegazione del sindacato. Interverrà il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo.

Evento Pd Sicilia con leader Letta su pagina Fb

Con la partecipazione del segretario nazionale Enrico Letta, domani, a partire dalle 17 in diretta sulla pagina Facebook del PdSicilia, è in programma l’evento PRI.MA. la festa delle lavoratrici e dei lavoratori.

“Un evento dalla grande valenza simbolica. Nel giorno in cui – dice Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd in Sicilia – si ricorda la strage di Portella della ginestra, il luogo in cui nel 1947 la banda di Salvatore Giuliano sparò sulla folla inerme di contadini giunti per celebrare la festa del lavoratori, il Partito Democratico ha scelto di organizzare un evento che parte dalla Sicilia, la Regione col tasso di povertà tra i più alti d’Europa. Per mostrare attenzione alla nostra Isola e far ripartire l’economia, fiaccata ancora di più dalla emergenza pandemica. L’attenzione – conclude – da parte del Partito Democratico nei confronti della Sicilia è massima e lo dimostra la presenza del segretario Enrico Letta, che ringrazio”.