C’è l’intesa, via alla formazione di 2.800 autisti-soccorritori del 118 siciliano

20/03/2023

Al via l’intesa per l’aggiornamento professionale di 2.800 autisti-soccorritori del 118 siciliano tra Seus e Cefpas. La formazione mira all’addestramento del personale delle ambulanze del 118 gestite dal Seus.

L’intesa tra Seus e Cefpas

Prende così il via l’accordo di collaborazione tra Seus e Cefpas per l’aggiornamento professionale obbligatorio dei circa 2.800 autisti-soccorritori del 118 siciliano. L’intesa con il commissario del Cefpas, Giovanna Segreto, è stata siglata da Riccardo Castro, presidente del CdA. della Seus che ha portato a compimento l’iter iniziato dalla precedente gestione.

I corsi previsti per i soccorritori

Sono previsti un corso di BLSD (sulle tecniche di Primo Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare di base con impiego di defibrillatore semiautomatico) e un corso di Gestione pre-ospedaliera del trauma, in entrambi i casi della durata di una giornata di 8 ore e con 25 partecipanti per volta. L’accordo ha validità di due anni e comunque fino al completamento di tutte le edizioni previste dei corsi, che avranno inizio nelle prossime settimane.

Il nuovo cda Seus

Via libera dal nuovo Cda della Seus a due istituti contrattuali che erano attesi da tempo dai dipendenti della società consortile che cogestisce il 118 in Sicilia: saranno garantiti per la prima volta, infatti, sia i buoni pasto che il riconoscimento all’interno dell’orario di lavoro del cosiddetto “tempo tuta” al personale che ne ha diritto. I componenti del consiglio di Amministrazione- cioè il presidente Riccardo Castro, il vicepresidente Pietro Marchetta e Maria Stella Marino- hanno comunicato ufficialmente ai sindacati che è disponibile la somma per procedere al pagamento dei buoni pasto relativi al 2023 e all’arretrato 2022, così come previsto dal recente e nuovo contratto di servizio triennale siglato tra Seus e Regione. Inoltre la Seus, così come stabilito dalla normativa in materia, considererà all’interno dell’orario di lavoro pure il tempo impiegato, 14 minuti, per indossare la tuta prima di svolgere l’attività lavorativa e dismetterla a fine turno.