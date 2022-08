venerdì 12 agosto alle ore 21.30

Ancora musica e concerti a Bagheria, in provincia di Palermo, dove sarà la volta de La rappresentante di lista. La band è chiamata a continuare la rassegna dei concerti che ormai da quasi 3 anni arricchiscono l’estate bagherese. Sarà il piccolo Parco Urbano che ospiterà anche questa volta l’evento venerdì 12 agosto alle ore 21.30.

L’esplosivo live full band

MyM-CIAO CIAO edition sarà un nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico e un ulteriore spazio per raccontare l’universo artistico de LRDL. Sarà un esplosivo live full band, uno show a 360° come ormai d’abitudine per La Rappresentate di Lista, ormai una garanzia per i fan più affezionati e una sorpresa per chi ha conosciuto il progetto in questi mesi e sta contribuendo al successo su tutti i livelli di “CIAO CIAO”.

Il successo da Sanremo

Il successo della canzone “Ciao Ciao” all’ultimo Festival di Sanremo, infatti, sta facendo segnare numeri davvero notevoli con quasi 18 milioni di streaming audio e video e il nono posto nella classifica globale delle nuove uscite più ascoltate su Spotify, stabilendosi anche nella top 200 Global della piattaforma. Anche il videoclip, che riprende l’ormai celebre coreografia portata sul palco dell’Ariston, ha raccolto ad oggi 13 milioni di visualizzazioni.

Successo di pubblico a Bagheria

Il concerto targato Gomad con il patrocinio del Comune di Bagheria segue quello di oggi dei Subsonica e quello di martedì scorso di Rkomi che ha registrato oltre 3600 presenze.