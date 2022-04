Ospiti della puntata Ruggero Razza e Ismaele Lavardera

Casa Minutella affronta oggi uno dei temi più importanti della vita politica, economica e sociale della nostra regione: il mondo della sanità. Ospite della puntata è l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza). Avvocato penalista, con una formazione rigorosa alla Scuola militare della Nunziatella. Razza è sicuramente uno dei pilastri del governo regionale guidato da Nello Musumeci.

La Sicilia paga quasi il 50 per cento dei costi

I dati parlano chiaro. Il sistema sanitario assorbe la maggior parte del bilancio della Regione siciliana: si parla di più di 9 miliardi di euro l’anno. La Sicilia, poi. è l’unica regione italiana che deve contribuire con i propri fondi a coprire le spese di questo settore. Tutte le altre regioni italiane hanno le “spalle” coperte dai fondi statali. Fa eccezione la Sardegna, ma la regione dei “quattro mori” trattiene dall’Iva le risorse necessarie a coprire. Di certo, la crisi pandemica da Covid 2019 ha condizionato l’intero settore. Con Razza, dunque, cercheremo di comprendere che voto dare al bilancio di questa legislatura, rispetto a quello che è stato fatto dal governo regionale. Investimenti nell’edilizia ospedaliera, risorse umane e risorse finanziare, anche in prospettiva del Pnrr, sono gli asset principali da tenere in considerazione.

Sanità, politica e questione morale

Sullo sfondo, ma sicuramente determinante, c’è anche la questione etica. Proprio in questa XVII legislatura, l’Assemblea regionale siciliana ha affrontato la questione morale della Sanità. Il risultato è una relazione della Commissione regionale antimafia. Da quel lavoro parlamentare emerge un quadro a tinte cangianti: accanto a qualità e professionalità complessive dell’offerta medica (pubblica e privata) in Sicilia – scrive la Commissione Antimafia – si collocano una serie di episodi non marginali di corruzione, interferenza, arrivismo, manipolazione della pubblica fede. L’Antimafia lancia un quesito: “resta irrisolto l’altro punto centrale di questa indagine: quali sconfinamenti della politica sono legittimi in base ad un principio di dovuta responsabilità nel fornire indirizzi politici, e quali sono da considerare indebite interferenze di campo?”

Ismaele Lavardera svela il suo futuro dopo “Le Iene”

Ismaele Lavardera svela il suo futuro dopo "Le Iene"

Nell'anteprima di Casa Minutella, farà irruzione nei nostri studi Ismaele Lavaredera. Il giornalista palermitano ha lasciato dopo 8 anni la redazione delle Iene e si appresta a una nuova avventura. In politica? Oggi lo sapremo. Nella seconda parte del talkshow, Massimo Minutella incontra il gruppo comico dei Badaboom.