La sanità e il mondo del diritto si incontrano nel segno della legalità e della memoria. Lunedì 12 ottobre 2026, la splendida cornice di Villa Magnisi, sede dell’OMCeO Palermo, ospiterà il convegno “A lezione da Giaccone”. Un importante momento di confronto focalizzato sul futuro del consenso informato, inteso come cardine della relazione di cura e presidio fondamentale per la tutela dei diritti della persona. Lunedì, la splendida cornice di, sede dell’OMCeO Palermo, ospiterà il convegno. Un importante momento di confronto focalizzato sul futuro del, inteso come cardine della relazione di cura e presidio fondamentale per la tutela dei diritti della persona. L’appuntamento, organizzato dal Centro Studi “Paolo Giaccone” in stretta collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, inaugura un ciclo di eventi ideati per mantenere viva l’eredità intellettuale e morale del professor Paolo Giaccone, il celebre medico legale assassinato dalla mafia nel 1982 e simbolo intramontabile di rigore scientifico e indipendenza di giudizio.

Il consenso informato tra giurisprudenza e Intelligenza Artificiale Il convegno, aperto al pubblico ma accreditato ai fini della formazione forense e dei crediti ECM per i professionisti sanitari, vedrà la partecipazione di autorevoli relatori del settore medico e giuridico. Al centro del dibattito ci saranno le implicazioni cliniche e tecnologiche del consenso informato, con un focus mirato sulle nuove, e delicatissime, sfide introdotte dall’avvento dell’intelligenza artificiale e dalle moderne sperimentazioni cliniche. Durante i lavori verranno inoltre condivise testimonianze dirette sulla vita del professore Giaccone.