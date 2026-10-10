L’appuntamento, organizzato dal Centro Studi “Paolo Giaccone” in stretta collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, inaugura un ciclo di eventi ideati per mantenere viva l’eredità intellettuale e morale del professor Paolo Giaccone, il celebre medico legale assassinato dalla mafia nel 1982 e simbolo intramontabile di rigore scientifico e indipendenza di giudizio.
Il consenso informato tra giurisprudenza e Intelligenza Artificiale
Il convegno, aperto al pubblico ma accreditato ai fini della formazione forense e dei crediti ECM per i professionisti sanitari, vedrà la partecipazione di autorevoli relatori del settore medico e giuridico. Al centro del dibattito ci saranno le implicazioni cliniche e tecnologiche del consenso informato, con un focus mirato sulle nuove, e delicatissime, sfide introdotte dall’avvento dell’intelligenza artificiale e dalle moderne sperimentazioni cliniche. Durante i lavori verranno inoltre condivise testimonianze dirette sulla vita del professore Giaccone.
Il valore della responsabilità e del dialogo
“Il professor Paolo Giaccone continua a rappresentare un riferimento attuale per chi opera nei settori della salute e della tutela della persona – spiega Riccardo Maiorca, Presidente del Centro Studi –. Il tema scelto ci ricorda che la qualità delle professioni si misura non solo attraverso le competenze tecniche, ma anche attraverso il senso di responsabilità verso la comunità. È fondamentale creare occasioni di confronto tra mondi professionali diversi ma complementari, capaci di dialogare per affrontare le sfide contemporanee”.
L’evento di Villa Magnisi non sarà dunque un semplice corso formativo, ma un’occasione per riaffermare i valori civili e professionali che hanno caratterizzato l’intera esistenza del medico palermitano: il coraggio della competenza, il rispetto assoluto delle istituzioni e la centralità dell’essere umano.
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