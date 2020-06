Lo rende noto la polizia municipale del Capoluogo

Sono circa sette mila le auto dichiarazioni presentate dai palermitani dall’inizio della emergenza sanitaria e processate dalla polizia municipale nell’ambito controlli finalizzati al rispetto delle normative legate al contenimento del virus Covid-19. Lo rende noto la polizia municipale del Capoluogo.

Sono state circa 50 le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti previsti a giustificazione degli spostamenti, con 4 persone denunciate per dichiarazioni mendaci sullo status. Gli gli importi delle sanzioni variano da 400 euro a 533 euro se lo spostamento della persona senza motivata giustificazione è avvenuto a bordo della propria autovettura.

Intanto dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 184.412 (+4.085 rispetto a lunedì 15 giugno), su 154.287 persone: di queste sono risultate positive ad ieri 3.462 (+4), oggi se ne sono aggiunti 2 ancora non comunicati ufficialmente mentre risultavano ancora contagiate 805 persone.

Con il controllo incrociato il dati è precipitato a 153 ma non si tratta di 697 improvvise guarigioni ma di pazienti che stavano già bene e per i quali adesso la guarigione risulta certificata da due diverse fonti di controllo. Ciò non vuol dire che il virus sia sconfitto visto che esistono ancora contagi che si registrano quotidianamente (oggi 2) nonostante in numero risibile.

La Sicilia ad un passo dall’essere territorio Covid free. E’ il risultato del delicato processo di allineamento dei dati relativi all’emergenza Covid19 dall’osservatorio epidemiologico dell’assessorato della Salute in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione delle Asp. Tale procedura, condotta in maniera analoga anche in altre Regioni del Paese, è stata avviata già nelle scorse settimane per avere un quadro preciso della situazione relativa ai soggetti attualmente positivi.