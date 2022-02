Basta attese per la barella

Basta con le ambulanze ferme al Pronto soccorso in attesa delle barelle. La Struttura commissariale per l’emergenza Covid, guidata dal presidente Musumeci in qualità di commissario delegato dello Stato e che vede come soggetto attuatore l’ingegnere Tuccio D’Urso, ha consegnato all’ospedale Villa Sofia di Palermo nove barelle, identiche a quelle in dotazione alla Seus, il servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia.

In questo modo, gli operatori sanitari a bordo delle ambulanze agevoleranno il ricovero del paziente, che necessita di assistenza in emergenza, e anziché attendere che sia riconsegnata la barella potranno ritirarne una vuota. Una soluzione che dovrebbe consentire ai mezzi di soccorso di ridurre notevolmente i tempi d’attesa al Pronto soccorso, assicurando un celere ritorno in servizio e, quindi, un’assistenza più efficiente a tutta la cittadinanza. Il servizio entra a regime da oggi anche grazie all’impegno del neo presidente della Seus, Calogero Ferlisi, che ha messo a disposizione il personale per coprire i turni nell’arco delle 24 ore.

Seus 118, insediato il nuovo Cda

Nei giorni scorsi si è insediato il nuovo Cda della Seus, la società che cogestisce il servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia. Era senza vertici da metà settembre, cioè da quando era scaduto il Cda presieduto da Davide Croce. A capo del nuovo consiglio di amministrazione è stato indicato Calogero Ferlisi, ex magistrato e presidente del Tar di Palermo. A fianco di Ferlsi, Simona Taibi, mentre è stato riconfermato Pietro Marchetta. La designazione è avvenuta in sede di assemblea dei soci. Il socio di maggioranza, la Regione, ha designato questi nomi che si sono insediati ufficialmente. La designazione era avvenuto a fine 2021, mentre adesso è partito ufficialmente l’insediamento. Di fatto le nomine adesso sono operative, sono passate dal vaglio delle commissioni e possono cominciare a operare.