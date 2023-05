Giovedì 25 maggio l’udienza di convalida davanti al gip

È in carcere S.D.S. di 52 anni, l’uomo che ieri, martedì 23 maggio, ha accoltellato il vicino di casa nel corso di una lite. Gli agenti di polizia hanno eseguito il fermo per tentato omicidio. Domani è prevista l’udienza di convalida davanti al gip. L’uomo è stato rintracciato poco dopo quanto accaduto ieri pomeriggio in via Ruggero Loria, nella zona di via dei Cantieri a Palermo, dove la polizia è intervenuta in seguito a una serie di telefonate arrivate al 112 per una lite finita a coltellate.

Gravi ma stabili le condizioni della vittima

Sono gravi ma stabili le condizioni della vittima, un uomo di 49 anni, colpito quattro volte all’addome, che è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico. La prognosi resta ancora riservata. La vittima è ricoverata in rianimazione all’ospedale di Villa Sofia.

La ricostruzione, arma non ancora trovata

Secondo quanto ricostruito tra le famiglie dei due uomini non correva buon sangue già da tempo. Spesso litigavano per questioni di vicinato. La vittima, mentre si trovava sulle scale condominiali, avrebbe avuto un battibecco con il figlio e la moglie del 52enne.

A quel punto sarebbe intervenuto proprio S. D. S. che, dopo una serie di insulti, sarebbe entrato in casa, avrebbe preso un grosso coltello da cucina e sarebbe tornato sui suoi passi per colpire il vicino. L’arma utilizzata per provocare le gravi ferite non è stata trovata.

La vittima è stata trasportata dai parenti all’ospedale Villa Sofia. Qui è arrivato in codice rosso. I poliziotti hanno ascoltato i familiari e altri potenziali testimoni, sequestrando inoltre le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza di un’agenzia di scommesse che si trova accanto al palazzo in cui abitano i due uomini.

Aggressore al Pagliarelli

Alla luce di quanto emerso, anche grazie ai riscontri eseguiti dal personale della Scientifica, il 52enne è stato fermato e portato al Pagliarelli dove resterà sicuramente sino all’udienza di convalida davanti al gip. Sembrerebbe che l’uomo in passato avesse avuto altre liti condominiali e che, dopo uno degli ultimi episodi, qualcuno gli avrebbe sfregiato il volto con un coltello.