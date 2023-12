Una 18enne perde la vita sul colpo

Fine anno tragico sulle strade siciliane, muore una giovane in seguito all’ennesimo incidente stradale. A perdere la vita una 18enne in seguito ad un violentissimo scontro frontale fra due auto. E’ accaduto nel catanese, esattamente ad Acireale sulla strada statale 114.

I soccorsi

L’impatto fatale è avvenuto in viale Jonio. A scontrarsi una Peugeot e un furgoncino Renault. Muore una giovane di appena 18 anni di Taormina, ha perso la vita sul colpo. Ad intervenire ambulanze del 118, carabinieri e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estratto alcuni dei feriti rimasti intrappolati tra le lamiere aggrovigliate dei due mezzi. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Bilancio tragico che sale

Appena ieri un altro morto ed un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 385 di Palagonia, nel tratto di Lentini, nel Siracusano. A perdere la vita Carmelo Impellizzeri, 25 anni di Militello Val Catania. Nello scontro coinvolti una macchina ed una moto ma ad avere la peggio il conducente di quest’ultimo. Mentre la persona a bordo dell’auto ha rimediato delle contusioni. La strada, in quella porzione in cui c’è stato l’impatto, chiusa al traffico per consentire agli inquirenti di ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire se vi sono delle responsabilità. L’impatto ha fatto sbalzare dalla sella il ragazzo, finito violentemente sull’asfalto e a diversi metri di distanza dalla moto che guidava. Le ferite che ha riportato si sono rivelate gravissime e per lui i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. La Procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale ed ha disposto contestualmente il sequestro dei mezzi.

Auto contro un muro nel Siracusano, due feriti

Un altro terribile incidente si è verificato nella notte del 27 dicembre sulla provinciale 19, nel territorio di Pachino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, una macchina, una Renault Clio, è finita contro un muro ma si tratterebbe di un incidente autonomo. Nel filmato del blogger di Pachino, Ivan Sortino, si scorgono le conseguenze di questo impatto sulle cui cause sono al lavoro le forze dell’ordine. Tanti pezzi della macchina sono rimasti sull’asfalto, perfino una ruota del veicolo, che, in una fiancata, è gravemente danneggiato. Due le persone che si trovavano a bordo del mezzo: i due feriti ma non in gravi condizioni.

