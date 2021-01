Trasporto aereo, Blue Air collega Palermo e Torino con tre voli settimanali

Redazione di

28/01/2021

La compagnia aerea Blue Air inaugura la nuova rotta Palermo-Torino Saranno tre alla settimana i voli disponibili Il nuovo collegamento aereo dal 2 aprile A partire dal 2 aprile 2021, Blue Air apre la nuova rotta Palermo – Torino, con tre voli settimanali. I voli sono già in vendita, tasse e commissioni incluse. Inoltre, tutte le prenotazioni includono un cambio gratuito, l’opzione di cambiare le date del volo una volta, senza pagare la tassa di modifica. Palermo e Torino più vicine “Per l’aeroporto di Palermo si tratta dell’arrivo di una nuova e prestigiosa compagnia – afferma Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del “Falcone Borsellino” – La rotta per e da Torino è solo l’inizio di una proficua collaborazione per ampliare l’offerta dei collegamenti dallo scalo aereo palermitano”. Tre voli settimanali Blue Air opererà con 3 voli settimanali che collegano Torino e Palermo, secondo il seguente orario: mercoledì, venerdì, domenica TRN 13,30 PMO 15,10 PMO 15,55 TRN 17,35 “Blue Air – fanno sapere dalla compagnia aerea – si impegna a portarvi a destinazione in sicurezza. Il vostro viaggio si svolgerà in tutta sicurezza, perché abbiamo preso tutte le misure di sicurezza sanitaria a bordo, così come le procedure di imbarco e sbarco”. Collegamenti per Torino anche da Trapani Ma Blue Air in Sicilia non è impegnata solo nello scalo palermitano. Dal 17 giugno scorso infatti, vengono operati i voli diretti che collegano Trapani a Torino e viceversa. Novità, dall’1 dicembre scorso, anche per quanto riguarda l’aeroporto di Catania con una nuova rotta Ryanair che collega Catania e Bari con due voli settimanali. Nico Torrisi, l’amministratore delegato di SAC, società che gestisce l’aeroporto di Catania, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti che Ryanair abbia attivato la nuova rotta per Bari, consentendo a Puglia e Sicilia di essere più vicine. L’investimento della compagnia irlandese rappresenta un importante segnale di vivacità del mercato, in un momento di crisi mondiale, e una conferma dell’appeal del nostro scalo e del nostro territorio”.

