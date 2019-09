Novità non positive in vista per i viaggiatori che da Catania e Palermo si muovono in aereo per raggiungere la Capitale.

La compagnia aerea a basso costo spagnola Vueling dal prossimo 1 ottobre sospenderà i voli da Roma-Fiumicino per Catania e Palermo.

È quanto si apprende da fonti della compagnia spagnola di International Airlines Group, con sede a “El Prat de Llobregat”(Barcellona).

Lo stop, che dovrebbe interessare soltanto la stagione invernale, sarebbe dovuto ad una notevole diminuzione della domanda sulle due tratte per la Sicilia.