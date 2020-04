nonostante la delibera del governo regionale, la denuncia di claudio fava

I cittadini residenti negli alloggi popolari, dovranno, a quanto pare, pagare regolarmente il canone di locazione nonostante l’emergenza Covid19.

L’11 aprile scorso, con toni trionfalistici, il governo regionale aveva annunciato lo stanziamento di 27 milioni di euro per “oltre 50 mila utenti che non dovranno pagare l’affitto del proprio alloggio popolare per i prossimi sei mesi”.

In quell’occasione, Musumeci aveva dichiarato: “Un provvedimento che rientra nell’ampio quadro varato dal mio governo di sostegno e aiuti alle famiglie e all’economia dell’isola, per fronteggiare l‘epidemia. Le doverose restrizioni devono accompagnarsi a concreti aiuti alle persone, affinché tutti mantengano quella dignità che consenta di confidare nel futuro”.

Ma le cose potrebbero andare diversamente. Gli inquilini di alloggi popolari, a questo punto, non sanno cosa fare.

La denuncia viene dal presidente della Commissione regionale Antimafia, Claudio Fava.

“Avevamo già visto delibere del governo regionale incapaci di produrre effetti concreti – dice Fava -. È successo con i fondi per i Comuni, annunciati in pompa magna ma ancora fermi, ed ora sta succedendo con la sospensione

dei canoni IACP.

Eppure l’intervento sulla materia era una delle priorità per affrontare la crisi sociale derivata dal Covid19, una misura che avrebbe consentito respiro per migliaia di famiglie siciliane”.

Fava entra poi nel dettaglio: “Ad oggi, a settimane dalla pubblicazione della delibera, nessun canone risulta sospeso. Anzi in bella mostra sul sito dello IACP di Palermo (vedi foto, ndr) campeggia una comunicazione che sbugiarda le dichiarazioni del governo Musumeci. Una situazione inaccettabile a cui occorre con urgenza porre rimedio, perché alimentare false illusioni è un gesto irresponsabile, soprattutto in una fase drammatica come quella che stiamo vivendo”.

Nella nota apparsa sul sito dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo si legge testualmente: “A seguito delle notizie diffuse dalla stampa, nonché della pubblicazione della Delibera di Giunta del Governo Regionale, si informano i conduttori, a qualsiasi titolo, di alloggi popolari che allo stato non sussistono motivazioni che esentino dal pagamento del canone di locazione degli alloggi. Eventuali variazioni saranno immediatamente rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale all’indirizzo www.iacp.pa.it.

Ulteriori notizie potranno essere date telefonando all’Urp al numero 0916011631″.

Non si conoscono al momento ulteriori dettagli della questione, rispetto alla quale vi terremo ovviamente informati.