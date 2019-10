il bando scade il 7 novembre

C’è ancora un mese per presentare le offerte per i beni messi in vendita in Sicilia dall’Agenzia del Demanio con un bando pubblicato lo scorso 27 settembre.

Si tratta di 17 immobili di varia tipologia distribuiti nelle province di Palermo, Catania, Messina, Enna e Siracusa, per un valore totale a base d’asta di quasi 660 mila euro. L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il 7 novembre 2019.

Tra i beni in vendita si segnalano: un appartamento situato all’interno del residence Residence Vastello a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, e una palazzina indipendente, totalmente da ristrutturare, nell’Isola di Ortigia a Siracusa.

Ecco il link sul quale cliccare per informazioni, descrizioni e dettagli sugli immobili in vendita e per consultare l’avviso di gara.