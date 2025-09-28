Una spedizione punitiva, una rissa finita con un ferito grave. In tre hanno accerchiato un uomo e lo hanno picchiato di notte in via Oreto a Palermo.

Calci, pugni colpi di bottiglia e poi è spuntato anche un grosso oggetto contundente forse un cric. L’uomo è stato aggredito da altri tre uomini e ferito gravemente alla testa. L’aggressione davanti a uno dei negozi gestito dai commercianti del Bangladesh, uno dei tanti che sono stati aperti in questi anni nella strada a due passi dalla stazione centrale di Palermo.

Pare che l’aggressione sia stata ripresa da un video e che siano partite le indagini per cercare di ricostruire cosa sia successo. L’uomo con gravi ferite alla testa è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi.