pioggia di solidarietà

“La violenza in tutte le sue espressioni non è tollerabile. Va assolutamente condannata, senza se e senza ma”. Fp Cgil Sicilia stigmatizza quanto accaduto davanti all’Assessorato regionale alla Salute, dove l’ingegnere Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica, è finito in ospedale dopo essere stato colpito al volto.

“Episodio deplorevole”

“Si tratta di un episodio certamente deplorevole che suscita profonda indignazione – afferma il Segretario Generale, Gaetano Agliozzo – le motivazioni, qualunque esse siano, non giustificano azioni che minacciano l’incolumità fisica delle persone. Al dirigente La Rocca, a cui va convinta solidarietà e vicinanza per l’aggressione subita – conclude Gaetano Agliozzo – auguro una pronta guarigione a nome mio personale e dell’intera Funzione Pubblica siciliana che mi onoro di guidare e rappresentare”.

La solidarietà della Cimo Sicilia

Il Segretario Regionale CIMO Sicilia, Giuseppe Bonsignore, e il Presidente Regionale della Federazione CIMO-FESMED, Riccardo Spampinato, esprimono la massima riprovazione per la vile aggressione ai danni del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale della Salute, Ing. Mario La Rocca.

“Pur non conoscendo i contorni della vicenda – affermano i due sindacalisti – non si può che manifestare solidarietà per un fatto così grave, con l’auspicio che chi di dovere faccia luce sull’accaduto e che vengano presi immediati provvedimenti nei confronti di chi ritiene che la violenza possa prevalere su ogni altra cosa”.

L’aggressione

Da quanto si apprende un dipendente dell’assessorato avrebbe colpito La Rocca con due pugni al volto. Il dirigente è stato medicato al pronto soccorso del Policlinico e ha una prognosi di 7 giorni per traumi facciali.

Le parole di La Rocca

“Sono stato meglio, ma me la cavo sempre” ha commentato La Rocca prima di entrare nel commissariato Libertà dove il dirigente generale del Dasoe, il dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato alla Salute ha presentato denuncia per aggressione.

Dell’aggressore si sa ancora poco. A quanto pare sarebbe uno degli autisti dell’assessorato, ma sul punto gli inquirenti stanno verificando la versione dell’aggredito.

Schifani: “Saremo inflessibili”

“Abbiamo già avviato una verifica interna e una volta accertato che le responsabilità sono in capo a un dipendente della Regione saremo inflessibili. Al dottore La Rocca va la mia solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

La solidarietà di Lagalla

“Apprendo con sgomento e profonda indignazione dell’aggressione subita dal direttore generale dell’assessorato regionale alla Salute Mario La Rocca. Al direttore La Rocca esprimo la solidarietà e la vicinanza del sindaco e dell’amministrazione con l’augurio di una pronta ripresa”. Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

La Fials

La segreteria regionale della Fials e tutte le segreterie provinciali esprimono solidarietà nei confronti di Mario La Rocca. Il segretario regionale Fials, Sandro Idonea, condanna fermamente l’increscioso episodio di violenza e augura a La Rocca una pronta guarigione.