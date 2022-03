E’ successo in un incrocio del centro cittadino di Palermo

Un mancata precedenza finisce per far scatenare l’aggressione questa mattina a Palermo. Un automobilista ha colpito un centauro con un pugno all’altezza del busto. Tutto era nato per un alterco all’altezza dell’incrocio tra la via Maggiore Toselli e la via de Cosmi. I due hanno sfiorato il contatto e l’automobilista è sceso dal mezzo discutendo animatamente.

L’imprevedibile

Poi è successo l’imprevedibile: il motociclista è stato colpito con un pugno al corpo, forse al fianco. Quest’ultimo è caduto a terra improvvisamente ed è finito all’ospedale. Sul posto polizia municipale e polizia di Stato che sta cercando di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

I primi riscontri

Al momento caschi bianchi e agenti stanno cercando di sentire alcuni dei testimoni che si trovavano sul posto, compreso il presunto aggressore. Quest’ultimo si sarebbe giustificato sostenendo anzitutto di non aver colpito con l’intenzione di voler creare lesioni. Il suo sarebbe stato un gesto di stizza perché sarebbe stato, almeno secondo il suo racconto, continuamente insultato. E pare che proprio uno di questi insulti abbia fatto scattare l’ira culminata per l’appunto con l’aggressione. I testimoni hanno in buona sostanza sostenuto che i due si sarebbero battibeccati per diversi secondi, confermando che l’automobilista ha colpito al fianco il centauro.

Immediati soccorsi

I soccorsi sono stati immediati. Infatti c’è stata molta paura quando si è visto il motociclista letteralmente crollare a terra con tutto il mezzo a distanza di pochissimi secondi dal colpo subito. Il fatto che sia stato colpito ad un fianco fa presumere che possa in qualche modo essere stato lesionato qualche organo. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 mentre i diversi passanti della zona hanno provato a sincerarsi delle condizioni della vittima che è rimasta a terra priva di sensi. Si è anzitutto provato a rianimare, quindi l’uomo di circa una quarantina d’anni è stato imbracato sulla barella e trasportato nel più vicino ospedale palermitano.