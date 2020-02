L'aggressore condannato a 4 enni e 6 mesi

Condanna pesante per un giovane di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, accusato di un’aggressione a sfondo razzista nei confronti di un ragazzo di colore nato a Palermo e figlio di genitori africani.

Giuseppe Cascino è stato condannato a 4 anni e 6 mesi dal Gup in quanto ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta il 22 luglio 2018 all’interno di un locale del paese. Antonino, fratello di Cascino, è stato, invece, condannato a 1 anno perchè avrebbe convinto un testimone a dire il falso. Il giudice ha anche deciso una provvisionale per il risarcimento delle parti civili, del giovane e dei genitori. Lo riporta il Giornale di Sicilia.

I Carabinieri condussero l’indagine sonno il coordinamento della Procura di Termini Imerese. Cascino avrebbe gridato al giovane di colore “Sporco negro vattene via da qui” dopo avergli fatto cadere il cappello e sferrato un pugno al volto. La vittima subì la rottura della mandibola e perse conoscenza. Come se non bastasse, una volta a terra venne colpito con calci e pugni. Solo l’intervento di alcuni clienti del locale scongiurò il peggio.