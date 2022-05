Un agricoltore di 65 anni è stato soccorso questo pomeriggio nelle campagne tra Caccamo e Sciara perché è rimasto ferito dalle lame della motozappa.

Sono intervenuti vigili del fuoco e i sanitari del 118. E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso da Caltanissetta per portare il ferito all’ospedale Civico dove si trova ricoverato. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

A causa delle ferite la prognosi è riservata.

L’incidente a Montemaggiore Belsito

Nei giorni scorsi un altro incidente simile è accaduto proprio due giorni fa nel palermitano. Un giovane di 25 anni si è ferito con la motozappa mentre arava il suo terreno. Il ragazzo, di Montemaggiore Belsito, stava trascorrendo alcune ore nel proprio appezzamento di terreno. D’un tratto ha perso il controllo della motozappa che lo ha investito. E’ rimasto ferito alle gambe e all’addome.

E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e stabilizzato. Nel frattempo è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha portato il 25enne all’ospedale Civico a Palermo. Le sue condizioni erano molto gravi. Con il passare dei giorni le condizioni sono nettamente migliorate.

Incidente ad Aragona

Un uomo di 40 anni è stati travolto dalla motozappa che stava utilizzando nel proprio appezzamento di terreno ad Aragona, nell’agrigentino. L’uomo è rimasto gravemente ferito ad una gamba. Immediati sono scattati i soccorsi: la vittima è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Si è in attesa di capire quali siano le sue condizioni. L’uomo era intento a realizzare dei lavori nel suo appezzamento, che personalmente curava nei ritagli di tempo. Ad un certo punto, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo della motozappa, è scivolato ed ha finito per essere travolto dallo stesso attrezzo agricolo che gli ha procurato delle profonde lacerazioni ad una gamba. Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 che gli ha prestato le prime cure, poi è arrivato l’elisoccorso che lo ha caricato e trasportato al nosocomio nisseno.