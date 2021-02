Dal 4 febbraio

Tornano le arance della Ricerca, l’iniziativa dell’Airc

Dal prossimo 4 febbraio, anche nella Grande Distribuzione italiana, torna l’edizione “Le Arance Rosse per la Ricerca” in oltre 6 mila punti vendita sparsi sul territorio italiano, fino a esaurimento scorte. Le insegne partecipanti (tra esse figurano le principali presso cui si è soliti fare approvvigionamenti alimentari), per ogni reticella di arance venduta nel periodo, doneranno 50 centesimi di euro a supporto della lotta contro il cancro.

Si prospetta, quindi, una straordinaria alleanza di oltre 50 insegne della Grande distribuzione a sostegno della Fondazione AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, per raccogliere risorse fondamentali per il lavoro degli scienziati impegnati nella battaglia contro i tumori. Un’iniziativa che rinnova l’occasione per parlare dell’importanza di adottare comportamenti salutari finalizzati a prevenire il rischio di cancro. In tal senso, tra i prodotti della dieta mediterranea salutari per uno stile di vita corretto, figurano anche i mieli d’arancio e le marmellate biologiche che è ora possibile acquistare, insieme all’olio extravergine di oliva, tramite il sito della Fondazione che procederà alla relativa spedizione direttamente a domicilio con un minimo contributo alla ricerca scientifica.

Le Arance della Ricerca ai tempi del Covid

Oltre all’iniziativa nei supermercati e ipermercati aderenti, i volontari AIRC sono già a lavoro per sostituire quest’anno i tradizionali stand di piazza, alla luce delle note limitazioni per il contenimento del propagarsi del Covid. I Comitati Regionali e i volontari della Fondazione distribuiscono infatti in forma privata marmellata d’arancia (vasetto da 240 grammi, donazione minima 6 euro) e miele di fiori d’arancio (confezione da 500 grammi, donazione minima 7 euro), insieme alla speciale guida con preziose informazioni sulla prevenzione e con alcune ricette sane e gustose a tema arance firmate dagli chef aderenti ai Jeunes Restaurateurs d’Italia.

Per conoscere i dettagli sulle modalità di distribuzione dei prodotti promozionati, sarà possibile contattare la sede della Fondazione AIRC di Via Libertà 171 a Palermo.