il 19 ottobre un pomeriggio di puro divertimento

Un pomeriggio di puro divertimento. Un appuntamento da non perdere per la gioia dei più piccoli. Al centro commerciale Conca D’Oro di Palermo arriva la dolcezza di Carolina Benvenga, volto noto della tv per bambini, assieme alla frizzante simpatia di Topo Tip, il topolino amico dell’ambiente.

Sabato 19 ottobre, a partire dalle ore 16, al via i laboratori per imparare tutti i passi e le mosse delle canzoni più gettonate del momento. Imparate le coreografie, dalle ore 17, inizia lo show. I due beniamini faranno scatenare grandi e piccini con le canzoni del loro nuovissimo progetto: “Carolina & Topo Tip: balla con noi!” prodotto da Sony in collaborazione con Studio Bozzetto.

Tra le canzoncine realizzate da Carolina non mancherà «Vedo Vedo», la prima e unica versione in italiano di «Veo Veo», famosissima hit per bambini, il cui video ha superato su YouTube quota 10 milioni di clic. Un successo inarrestabile, quello della giovane conduttrice, se si pensa che in poco più di tre mesi i suoi video hanno raggiunto oltre 40 milioni di visualizzazioni sul tubo.

Alla baby dance seguirà una sessione di meet & greet. I bambini potranno salire sul palco per abbracciare Carolina e Topo Tip e fare con loro una foto ricordo.