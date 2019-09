La seconda giornata del Motor Show, al centro commerciale Conca D’Oro, supera i numeri di presenze della prima giornata, registrando oltre 30.000 ingressi.

Una temperatura prettamente estiva ha fatto sudare, non poco, i piloti professionisti avvolti da caschi e tute colorate e impegnati, per tutta la giornata, in prove di abilità, dimostrazioni ed esibizioni nella pista off road di enduro, motocross e fuoristrada 4×4. Tra salti, curve e frenate hanno macinato chilometri di pista per la soddisfazione nei numerosi appassionati e curiosi accorsi ad ammirarli.

Oggi grande finale con la prova di campionato regionale di Trial. Per l’occasione la collinetta all’ingresso del centro commerciale Conca D’Oro farà da terreno naturale per il percorso ad ostacoli. Il trial, infatti, è una “prova” di abilità dei motociclisti dove la velocità non è il parametro più importante. Lo scopo è quello di affrontare le zone impervie e di superare gli ostacoli come rocce, muretti e tronchi senza mai appoggiare i piedi a terra.

Ma il mondo del motociclismo non è solo maschile. Al Motor Show del Conca D’Oro ieri si è fatta valere anche la rappresentanza femminile. Luciana Marchese, in arte Lucy Rider, ha attraversato con la sua moto più di 40 paesi in tutto il mondo. Il suo motto è “Sono cresciuta viaggiando… viaggiando sono cresciuta”. Al Motor Show del Conca D’Oro è stata a disposizione per una formazione gratuita per prime esperienze in modo meccanica e da viaggi.

Stasera è prevista anche la sfilata delle Miss che si contenderanno il titolo di “più bella” e le premiazioni dei piloti che più si sono distinti per l’impegno e la passione dimostrata in questa edizione del Motor Show.

Infine, spazio ai social. Grazie al contest “Motor Selfie”. Per partecipare basta scattare una foto e pubblicarla sotto al post dedicato sulla pagina Facebook del Conca D’Oro. C’è tempo sino alle ore 12:00 di martedì 17 settembre. La foto che otterrà più like riceverà una bella sorpresa. Il Motor Show del Conca D’Oro ha visto circa 500 prestigiosi modelli in mostra legati ai brand più famosi come Ferrari e Porsche, 50 motoclub provenienti da tutta la Sicilia, 30 aziende sponsor e decine di attività da provare.