la presentazione il 24 luglio

Mare, Integrazione ed Accessibilità: il centro commerciale Conca D’Oro sponsorizza il progetto “Spiaggia M.I.A” al fianco del Comune di Palermo, della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e delle associazioni di settore.

Una sinergia vincente, tra pubblico e privato, per dotare il lungomare di Mondello di una spiaggia accessibile per i disabili.

Il progetto ha visto il Conca D’Oro impegnato nell’acquisto di passerelle che arrivano al mare, due sedie per l’accesso in acqua, lettini e ombrelloni. Ma non solo. Il centro commerciale ha voluto firmare una campagna di sensibilizzazione attraverso la creazione di un cruciverba/vademecum dal titolo “Inclusivi per definizione”, che verrà distribuito in spiaggia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto delle regole e dei diversamente abili.

La presentazione del progetto è prevista mercoledì 24 luglio alle ore 9, presso il lido “Ombelico del mondo” a Mondello.

Interverranno: Leoluca Orlando, sindaco del Comune di Palermo, Fabio Giambrone, vice sindaco del Comune di Palermo

Giusto Catania, assessore all’Urbanistica del Comune di Palermo, Maria Prestigiacomo, assessore al Mare e alle coste del Comune di Palermo, Ninni Gambino, delegato della Federazione Italiano Nuoto Paralimpico, Antonio Gristina, presidente e amministratore delegato di ‘Mondello Italo Belga, Antonio Biagianti, direttore del centro commerciale Conca D’Oro

Paolo Caracausi, presidente Terza Commissione Comune di Palermo, Giovanni Caramazza, coordinatore regionale Attività motorie Ufficio Scolastico Regionale, Andrea Giacomazza, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Palermo

Giuseppe Fiore, presidente VII circoscrizione.