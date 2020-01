Domani l'inaugurazione

Un altro punto-ristorazione per gli studenti dell’Università di Palermo in un luogo esclusivo: il Teatro Massimo di Palermo. Sarà il decimo luogo in cui gli studenti Ersu Palermo potranno pranzare. L’inaugurazione è in programma domani 1 febbraio.

Il taglio del nastro è fissato alle ore 12,30 nella sala del “Caffè del Teatro Massimo” all’interno del Teatro. La ristorazione, allocata in una delle location più belle e prestigiose esistenti, sarà fruibile da tutti gli studenti Ersu, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle ore 15.

La bouvette del Teatro Massimo si somma alle altre quattro sedi di ristorazione Ersu Palermo e alle cinque strutture convenzionate di ristorazione funzionanti nelle altre città in cui Ersu Palermo opera tra cui Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

Il 10 febbraio sarà avviato anche il funzionamento della ristorazione per gli studenti residenti presso altre due residenze Ersu di Palermo, Schiavuzzo e Biscottari, rendendo ancora più capillare il servizio sul territorio. Si sta anche lavorando per definire la tredicesima sede di ristorazione, “Casa del Goliardo” (in piazza Marina), anche in relazione al previsto aumento dell’ospitalità residenziale della struttura.