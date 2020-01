a disposizione già diverse mense per gli studenti

Sarà inaugurata il primo di febbraio la una nuova sede per la ristorazione degli studenti serviti dall’Ersu, l’ente regionale per il diritto allo studio universitario. Si tratta di un nuovo punto a disposizione degli accademici che potranno pranzare anche all’interno della bouvette del Teatro Massimo.

L’appuntamento è alle ore 12,30 di sabato prossimo presso la sala del Caffè del Teatro Massimo, in piazza Giuseppe Verdi a Palermo, all’interno del Teatro Massimo. All’inaugurazione sono previsti gli interventi di Giuseppe Di Miceli (presidente ERSU Palermo), Emanuele Ribaudo (presidente COT Ristorazione), Francesco Giambrone (sovrintendente Teatro Massimo), Leoluca Orlando (sindaco di Palermo), Roberto Lagalla (assessore regionale dell’Istruzione e formazione professionale).

Seguirà il taglio del nastro per l’accesso all’area bouvette che potrà essere utilizzata dagli studenti, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15. L’Unipa ha a disposizione già diverse mense per gli studenti. Una è quella del “Santi Romano”, Viale delle Scienze, una al “San Saverio” in Via G. Di Cristina, un’altra all’interno del pensionato “Santissima Nunziata” a Casa Professa n.e un’altra nel padiglione 19 dell’Ospedale Civico.