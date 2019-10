A Palermo

Il reparto di rianimazione del Policlinico ‘Paolo Giaccone‘ di Palermo sarà oggetto di un delicato intervento di riqualificazione energetica che vedrà impiegati decine di tecnici. L’azione, programmata per le prossime ore, avverrà in tutta sicurezza per i pazienti ricoverati”. E’ quanto si legge in una nota dell’ospedale.

“La direzione dell’Aoup di Palermo, di concerto con la centrale operativa del 118, ha infatti già predisposto un piano di assistenza ai ricoverati che saranno trasferiti presso gli altri nosocomi della città – prosegue la nota – è una modalità operativa necessaria che assicura una corretta e completa cura di terapia intensiva. I lavori saranno avviati una volta sgomberati tutti i locali del reparto e si stima che possano durare alcune ore”