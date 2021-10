Nessun ferito

Attimi di paura in via Pitrè a Palermo. A causa del maltempo che si è abbattuto in città, un grosso albero è caduto e si è abbattuto su due automobili posteggiate.

Per fortuna in nessuna delle due auto vi erano persone. Diversamente sarebbe stata una tragedia viste le condizioni in cui sono rimaste le vetture. Una di esse ha infatti il tettuccio sfondato.

Nel corso della giornata tante le chiamate ai vigili del fuoco per pali pericolanti dell’illuminazione, cartelloni pubblicitari e verifiche su infiltrazioni d’acqua.

Allerta gialla per 24 ore

Intanto, la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo per temporali, valido dalle 16.00 di oggi alle 24 di domani, 6 ottobre. Per la giornata di domani è previsto su Palermo un livello di allerta gialla. In particolare, si legge nell’avviso n. 21278 che si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; venti tendenti dal pomeriggio a forti o di burrasca settentrionali sui settori tirrenici; tendenti a localmente forti sud-occidentali sui settori ionici; mari tendenti a molto mossi nel pomeriggio i bacini occidentali e lo Ionio”.

Gravi disagi alla circolazione

Le aree del disagio sono sempre le stesse e vanno da viale Regione Siciliana, a Mondello e all’ingresso di Palermo per chi proveniva da Catania. Nella zona dello svincolo per l’ospedale Cervello, una parte della carreggiata è rimasta completamente allagata e gli automobilisti, come già avvenuto nello scorso fine settimana.

Disagi alla scuola Santo Canale

Disagi alla scuola Santo Canale di Partanna Mondello dove la strada è allagata e i genitori devono guadare un vero e proprio fiumi per andare a prendere i bambini e portarli a casa. Una situazione nota da tempo rispetto alla quale si continua a non fare nulla.

Partanna Mondello colpita dagli allagamenti

L’intera borgata di Partanna Mondello è sotto l’acqua. Si era appena riuscita a liberare l’area di via Aiace degli esiti nefasti dell’allagamento di abato scorso che si ricomincia come avviene praticamente sempre ad oggi pioggia autunnale