Al Teatro Agricantus di Palermo arriva uno spettacolo molto applaudito ed amato in tutta Italia, una commedia brillante che affronta diversi modi di intendere l’amore. Venerdì 23 ottobre alle ore 21 sul palco di via XX Settembre Ernestomaria Ponte e Clelia Cucco debuttano in “Tutta colpa del poliamore”, scritto da Claudio Casisa (che firma anche la regia), Annandrea Vitrano e Salvo Rinaudo, e portato al successo da I Soldi Spicci.

Clelia Cucco e Ernestomaria Ponte, foto di Giuseppe Mazzola

La routine, si sa, è la tomba della coppia. Ma cosa accade se, dopo anni di relazione, uno dei partner propone all’altro di trasformarsi da coppia… a coppia aperta? Da questa domanda prende vita “Tutta colpa del poliamore”, una commedia brillante che racconta lo scontro tra due modi completamente diversi di intendere l’amore. Ernesto e Clelia stanno insieme da tanti anni e, come molte coppie, attraversano un momento di crisi. Per Clelia la soluzione è sperimentare nuove forme di relazione, aprendo la coppia e vivendo il poliamore.

Per Ernesto, invece, romantico, tradizionalista e profondamente geloso, anche solo immaginare di condividere la propria compagna con qualcun altro è un vero e proprio incubo. Tra tentativi improbabili e situazioni paradossali i due protagonisti saranno costretti a mettere in discussione tutte le loro certezze, intraprendendo un viaggio che li porterà a confrontarsi con l’amore, la gelosia, il desiderio e i continui cambiamenti della società. Riusciranno a trovare un nuovo equilibrio, o scopriranno che certe rivoluzioni sentimentali non fanno proprio per tutti? Di una cosa, però, Ernesto è assolutamente convinto: le corna non le vuole avere… al massimo le vuole fare!

“Tutta colpa del poliamore” replica nei week-end (da venerdì a domenica) fino all’8 novembre e poi ancora dal 20 novembre al 6 dicembre

Informazioni

Biglietti: intero € 22; ridotto carte sconto, CRAL, under 25 e over 65 € 20; intero web € 22. Biglietteria online:

Biglietteria teatro Agricantus: via XX Settembre 80 Palermo, tel. 091309636. Orari biglietteria: da martedì a sabato, ore 11-13.30 e 17-20.

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Artista: Ernestomaria Ponte Clelia Cucco

Prezzo: 22.00

Info:

Nei week-end al 23 ottobre all’8 novembre e dal 20 novembre al 6 dicembre, nel teatro palermitano diretto da Vito Meccio la coppia palermitana di attori comici porterà in scena per la prima volta la commedia brillante scritta da Claudio Casisa (che firma anche la regia), Annandrea Vitrano e Salvo Rinaudo, e portata al successo da I Soldi Spicci, che racconta lo scontro tra due modi completamente diversi di intendere l’amore

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/119867

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.