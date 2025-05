E’ il giorno dell’allerta meteo arancione sulla Sicilia. Per oggi giovedì 15 maggio sono annunciate forti piogge che hanno preoccupato molti sindaci della Sicilia orientale. L’ultimo allerta di questa natura risale la primo aprile. L’avviso è stato diramato dal dipartimento di Protezione civile regionale, guidato da Salvo Cocina.

L’allarme del bollettino è simile per tutta l’isola ma i più preoccupati sono certamente i sindaci della Sicilia orientale e in particolare del catanese, del siracusano e del ragusano che hanno deciso una serie di provvedimenti a tutela della popolazione e per limitare la circolazione dei veicoli e delle persone nella giornata di domani.

Scuole chiuse a Catania

In considerazione delle previste condizioni meteo avverse, come si evince dal bollettino della protezione civile regionale con Allerta Meteo Codice arancione, il sindaco Enrico Trantino ha disposto per giovedì 15 Maggio 2025 la sospensione delle lezioni scolastiche negli istituti di ogni ordine e grado, la chiusura dei cimiteri, dei parchi comunali e del Giardino Bellini.

Le scuole chiuse nel catanese in ben 17 comuni

Nel catanese i comuni che hanno deciso la chiusura delle scuole sono tanti. Si tratta, oltre il capoluogo, di Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Castello, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Motta Sant’Anastasia, Misterbianco, Palagonia, Paternò, Riposto, Giarre, Ramacca, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza e Valverde.

Chiusura anche a Siracusa

Anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha firmato un’ordinanza che dispone nella giornata di domani 15 maggio la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Una decisione assunta dopo che la Protezione civile ha diramato il bollettino sull’allerta arancione in tutta la Sicilia. Le chiusure interesseranno anche gli asili nido comunali, il cimitero, gli impianti sportivi pubblici, i parchi pubblici ed i mercati. “La Protezione civile invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti e ad avere comportamenti adeguati alla situazione di allerta” spiega il sindaco di Siracusa.

Scuole chiuse nel Siracusano e nel Ragusano

Oltre al capoluogo provvedimenti sono stati assunti dai sindaci di Augusta, Avola, Buccheri, Lentini, Noto, Pachino, Priolo, Portopalo di Capo Passero e Rosolini.

Scuole chiuse anche a Comiso, Modica, Vittoria, Giarratana e Chiaramonte Gulfi nel Ragusano e ancora Ali, Furci Siculo, Limina, Sant’Alessio e Letojanni nel Messinese

Scuole chiuse nella Sicilia centrale

Nella Sicilia centrale scuole chiuse a Gela, Piazza Armerina e Aidone nell’Ennese, e ben undici comuni dell’Agrigentino: Bivona, Cammarata, Canicattì, Favara, Licata, Menfi, Montallegro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Ribera e Sciacca.