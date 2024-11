“In queste ore difficili per il territorio del Catanese e del Siracusano, seguo con la massima attenzione l’evolversi della situazione, in stretto contatto con il capo della nostra protezione Civile Salvo Cocina. La Regione Siciliana sta già operando nelle zone colpite dal maltempo, per le quali ieri era stata diramata l’allerta, ed è pronta a intensificare il proprio intervento per garantire il supporto alle popolazioni colpite e fronteggiare i danni causati dal maltempo.

Al momento, comunque, mi informano che non risultano coinvolte persone, ma sono stati causati soltanto danni materiali dalla violenza delle precipitazioni e questo grazie anche al sistema di protezione civile attivato per tempo con la collaborazione dei sindaci”. Lo afferma il presidente della Regione Renato Schifani.

Le parole di Schifani

«Desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento – prosegue il governatore- alle Forze dell’ordine, ai vigili del Fuoco, alla protezione civile, ai sindaci e a tutti i volontari che stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e portare soccorso a chi si trova in difficoltà. A tutti coloro che stanno affrontando questa emergenza va la nostra vicinanza e il nostro impegno per ripristinare al più presto condizioni di normalità. Il governo regionale non farà mancare il proprio sostegno concreto per aiutare le famiglie e le comunità colpite».

Auto affonda, barca fuori controllo

Un’auto finisce in mare e un’imbarcazione in legno, probabilmente tirata a secco in strada da qualche tempo, è stata trascinata via dal fiume d’acqua che si è riversato in strada. Dietro, come si nota dalla ripresa di un residente della zona, si notano anche altre auto sommerse dall’acqua nei cortili condominiali. Paura e preoccupazione tra i cittadini espressa sui social contro i mancati interventi nel corso degli anni e la devastazione del territorio.

Le drammatiche immagini

Ecco a Riposto le drammatiche immagini del Torrente Lungo, in via Alessandro Volta, via Regina Elena incrocio con via Circonvallazione. Tagliaborse, l’enclave del Comune di Mascali nel territorio di Giarre è isolata a causa del crollo di una parte del muro in via Salvatore D’Acquisto. Gli abitanti hanno chiesto aiuto. Ad Acireale collassa la timpa e la provinciale per Riposto è bloccata.

I vigili del fuoco stanno intervenendo con un mezzo anfibio ad Altarello, frazione di Riposto, nel Catanese, dove un fiume è esondato ed ha invaso il piano terra di un’abitazione: all’interno vi erano quattro persone, due delle quali disabili.

