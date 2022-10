Si tratta di Domenico Caminiti

Svolta all’interno dei ranghi aziendali di Amat. Il Consiglio d’Amministrazione della partecipata di via Roccazzo ha dato il via libera allo scorrimento del bando indetto per reclutare nuovi autisti. Operazione di rinforzamento della flotta dei dipendenti partita grazie alla presa d’atto deliberata dalla Giunta Comunale nella giornata di giovedì.

Ufficializzata la nomina del nuovo direttore generale

Una delibera con la quale l’organo amministrativo dell’azienda ha ufficializzato inoltre la nomina del nuovo direttore generale. Si tratta dell’ingegnere Domenico Caminiti, attuale direttore dei servizi speciali per la mobilità. Una decisione annunciata qualche giorno prima dai sindacati dell’azienda, che hanno accolto positivamente la nomina da parte dei vertici di Amat.

Questo, di seguito, è il comunicato diramato dall’azienda. “Il consiglio di amministrazione, preso atto della delibera di giunta comunale di approvazione del Piano del Fabbisogno del personale di Amat, ha provveduto a darvi esecuzione dando mandato per lo scorrimento della graduatoria del concorso per operatori di esercizio. Altresì, il CdA ha apprezzato i lavori della commissione per il direttore generale, nominando l’ingegnere Domenico Caminiti”.

Qualche giorno fa la presa d’atto della Giunta

Decisione preceduta, qualche giorno fa, dalla delibera della Giunta Comunale con la quale l’Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla ha diramato una presa d’atto, proposta dal vicesindaco Carolina Varchi, con la quale si dava attuazione alla precedente delibera presentata dall’assessore Maurizio Carta. L’esponente dell’Amministrazione Comunale aveva infatti sollecitato gli uffici della partecipata di via Roccazzo a procedere ad un efficientamento dell’organizzazione aziendale. Fatto che passa inevitabilmente dallo scorrimento della graduatoria per gli autisti, autorizzato proprio oggi dal Consiglio d’Amministrazione di Amat.