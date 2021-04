disponibile su una apposita app

A Palermo nuovo biglietto per viaggiare su tutti i mezzi Amat

Da oggi, infatti, solo biglietti a banda magnetica o elettronici

Creata l’app Palermobilità

Servirà anche a gestire gli spostamenti nella Ztl

L’Amat, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico nella città di Palermo, compie il primo passo verso la bigliettazione digitalizzata. Da oggi, infatti, solo biglietti a banda magnetica o elettronici attraverso l’app PalerMobilita per viaggiare su tutti i mezzi Amat.

Il nuovo biglietto

L’arrivo del nuovo biglietto è stato annunciato due giorni fa da Michele Cimino, presidente della società partecipata sottolineando che questo permetterà un facile ed accessibile utilizzo di tutti i servizi di mobilità che l’azienda offre ai cittadini, in aggiunta al trasporto pubblico locale.

“Con questo primo step – ha detto Cimino – oltre ad attivare sull’intera flotta di bus e tram i biglietti magnetici, sono stati attivati anche i biglietti elettronici, che attualmente sono disponibili sull’app PalerMobilità e nei prossimi mesi saranno disponibili anche sulle altre app che al momento consentono l’acquisto dei titoli della sola sosta tariffata”.

Si guarda alla digitalizzazione degli abbonamenti online

Per Amat, il prossimo step che si intende perseguire sarà la digitalizzazione degli abbonamenti che potranno essere richiesti e, o, rinnovati on-line. Da qui la digitalizzazione e l’integrazione tra i prodotti del Tpl e della mobilità sostenibile (car & bike sharing) per l’integrazione di tutti i servizi di mobilità in ambito cittadino, compresi sosta tariffata e Ztl, tutti fruibili attraverso semplici App scaricabili su smartphone.

Emettitrici disattivate

Sul sito dell’Amat, una nota del 27 aprile informa circa il “nuovo sistema di validazione a bordo dei TRAM e disattivazione emettitrici presso fermate e Terminal”. Nella nota si legge che a partire dal giorno successivo, “sarà installato sui TRAM il nuovo sistema di validazione dei Biglietti Magnetici, pertanto non sarà possibile utilizzare i ticket delle emettitrici delle fermate e dei Terminal. Dalla stessa data tutte le emettitrici saranno disattivate”.

L’app PalerMobilità

L’app PalerMobilità è disponibile su Google Play e App Store. Sul sito Amat vengono spiegate le funzioni disponibili: gestione di un unico borsellino con il quale potrà effettuare l’acquisto di tutti i prodotti AMAT (Biglietto autobus, Sosta tariffata, Pass ZTL) e di quelli che verranno successivamente rilasciati; acquisto delle diverse tipologie di biglietti per autobus e tram; obliterazione dei biglietti, acquistati tramite l’app, che genera un titolo di viaggio, visualizzabile in formato QRCode da esibire ad un eventuale controllo; gestione ZTL; attivazione di una sosta tariffata per una specifica targa in una determinata zona (se non precedentemente interrotta dall’utente, la sosta ha una durata determinata dal credito disponibile e, in ogni caso, la durata massima è di 12 ore dopo le quali, se necessario, bisognerà riattivarla).