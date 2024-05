Dai semafori all'illuminazione pubblica. Servirà il via libera del Consiglio Comunale

AMG Energia si prepara ad avere un nuovo contratto di servizio. La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Roberto Lagalla, ha approvato il documento che disciplinerà il rapporto fra Palazzo delle Aquile e la società Partecipata di via Tiro a Segno. Dopo Sispi quindi, un altro braccio dell’Amministrazione si dota di questo documento. L’accordo avrà una durata di sei anni e prevederà un corrispettivo di 8 milioni di euro annui. Somma che rimane stabile rispetto a quanto previsto in passato, anche e soprattutto a causa dai paletti imposti dal piano di riequilibrio. Non mancano le novità. A cominciare dai servizi affidati all’azienda per finire all’apertura ufficiale a forme di partenariato pubblico-privato.

Cosa prevede il nuovo contratto di servizio di Amg

Quello approvato in Giunta rappresenta un atto migliorativo della bozza rilasciata a dicembre 2023 e che aveva lasciato dietro di sè delle perplessità espresse a più riprese dalle organizzazioni sindacali. All’interno dell’accordo rientreranno la conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, dei semafori e dei servizi energetici (impianti elettrici e tecnologici presenti all’interno degli immobili di proprietà o di pertinenza del Comune). L’atto non avrà però efficacia almeno fino a quando il Consiglio Comunale non darà il proprio ok alla delibera. Fra le grandi novità dell’accordo c’è la possibilità di ricorrere a delle forme di partenariato pubblico-privato. Un’opzione avallata più volte dallo stesso sindaco Roberto Lagalla non solo per Amg Energia, ma anche per le altre falangi del Comune di Palermo. L’accordo prevederà però una serie di clausole sociali a tutela dell’occupazione.

“L’approvazione in giunta del nuovo contratto di servizio è per AMG Energia e per i suoi dipendenti un risultato importantissimo – dichiarano i componenti del CdA -. Il nuovo accordo è frutto della stretta collaborazione, del dialogo serrato di questi mesi e del confronto concreto e propositivo con l’amministrazione comunale ed ha alla base il lavoro corale svolto dall’intera partecipata e dall’ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato ai Lavori pubblici del Comune. La società ha uno strumento che le offre la possibilità di crescere e guardare al futuro con una diversa prospettiva”.

La società ha poi in programma di intraprendere una serie di manovre correttive per mantenere gli equilibri di bilancio, garantendo al contempo la redditività aziendale. Fra queste rientrano “l’ottimizzazione della collocazione del personale in organico alla rimodulazione del piano dei fabbisogni del personale e una più efficiente pianificazione del fabbisogno di beni e servizi a una più funzionale ripartizione dei costi generali”.