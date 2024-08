La donna dormiva probabilmente è stata stordita con lo spray

Nuovo furto in casa a Palermo mentre una donna dormiva in casa. I ladri sono entrati dalla finestra la scorsa notte in un appartamento in viale Ebe nella borgata di Mondello a Palermo. Hanno portato via soldi trovati in casa e la televisione. Si sta accertando se anche in questo caso la donna sia stata stordita con uno spray narcotizzante. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

Furti in casa a Palermo, rubati diversi orologi Rolex, ingente il bottino

Poche settimane fa sono stati denunciati due furti in casa a Palermo pare con la quasi certezza di mettere le mani su orologi preziosi. Due colpi che hanno fruttato ai ladri un bottino di migliaia di euro. In via Antonello da Messina e in via Gaetano Mosca in due colpi distinti diversi orologi Rolex molto preziosi dal valore di migliaia di euro. I ladri sono entrati in casa e sono riusciti a portare via anche un Rolex Daytona che immesso sul mercato vale molto. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Nelle abitazioni sono intervenuti anche gli agenti della scientifica che hanno cercato possibili impronte e tracce utili per risalire agli autori del colpo. Si stanno passando al setaccio anche le telecamere della zona per cercare di risalire ai ladri.

Raffica di furti con spaccata in città, colpite pizzerie e boutique

Tre furti con spaccata a Palermo. Il primo messo a segno nella pizzeria Pizza Uno in via Massimo D’Azeglio. I ladri sono entrati nel locale e hanno portato via il registratore di cassa con dentro i soldi. Altro colpo nel negozio di Piazza Italia alla stazione Notarbartolo. Qui hanno spaccato una delle porte e hanno portato via soldi trovati in cassa e capi di abbigliamento. Infine l’ultimo nel negozio di profumi Party Even in via Imperatore Federico.

Anche qui dopo avere danneggiato l’ingresso sono stati rubati soldi e profumi. Sui furti indaga la polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire gli autori.