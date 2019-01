Il meteo

Freddo e gelo non abbandonano la Sicilia neanche per la giornata di domani. Le condizioni meteo rimarranno pressochè invariate.

La giornata sarà determinata da un continuo alternarsi di spazi di sereno ad addensamenti nuvolosi consistenti che daranno luogo a piogge, in particolar modo sul versante settentrionale dell’Isola. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti tesi settentrionali. Mari mossi o molto mossi